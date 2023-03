Lassen sich Atomwaffen wieder aus der Welt schaffen? Ein Atompilz steigt nach der Explosion einer Atombombe über dem Testgelände in der Wüste von Nevada auf. Foto: dpa up-down up-down Gegen Atomwaffen Belm macht mit: Hermeler tritt „Mayors for Peace“ bei Von Frank Wiebrock | 29.03.2023, 17:05 Uhr

Die Gemeinde Belm ist neues Mitglied im internationalen Bündnis „Mayors for Peace“. Am Freitag, 31. März, wird Bürgermeister Viktor Hermeler um 11 Uhr erstmals die „Mayors for Peace“-Flagge am Belmer Rathaus hissen. Was hat es mit der Flagge und den „Bürgermeistern für Frieden“ auf sich?