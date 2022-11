Eine Frau rammt fünf Autos auf einem Parkplatz in Belm. Augenscheinlich hatte sie die Kontrolle über ihren BMW verloren. Symbolfoto: dpa/Armin Weigel up-down up-down Kontrolle verloren Frau rammt fünf Autos auf einem Parkplatz in Belm Von Anke Schneider | 01.11.2022, 14:41 Uhr | Update vor 47 Min.

Von einem Parkplatzunfall im XXL-Format muss man wohl sprechen bei dem, was sich am Dienstagmorgen, 1. November, auf der Parkfläche eines Supermarktes an der Webertraße in Belm ereignet hat. Eine Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt.