Franz Klenke übergibt im Belmer Kindertreff eine Nikolaus-Tüte an einen ukrainischen Geflüchteten. Foto: Hendrik Steinkuhl up-down up-down Noch bis Donnerstag Tausende Plätzchen gebacken: Franz Klenke verteilt in Belm Nikolaus-Tüten an Flüchtlinge Von Hendrik Steinkuhl | 07.12.2022, 11:23 Uhr

Für die Flüchtlingsfamilien in der Gemeinde Belm ist schon in dieser Woche Bescherung: Der Ratsvorsitzende Franz Klenke verteilt im Kindertreff an der Grundschule Powe selbst gebackene Kekse und weitere Geschenke.