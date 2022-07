Mehr als die Hälfte seines Lebens war Ulrich Brinkmann tätig, um Streitigkeiten vorgerichtlich zu schlichten. '"'Häufig sind es doch Kleinigkeiten, an denen sich die Menschen verschleißen und die mit ein wenig gutem Willen auf beiden Seiten aus der Welt zu schaffen sind'"', sagt der 70-Jährige und nennt Beispiele: Ruhestörung im Mehrfamilienhaus, über Grundstücksgrenzen ragendes Laubwerk und Dachrinnen.

'"'Damals gab es noch den eigenständigen Schiedsmannsbezirk Vehrte-Icker'"', blickt er ins Jahr 1970 zurück. Seit der Gebietsreform zwei Jahre später sei er als Stellvertreter tätig gewesen. '"'Ein Schiedsmann ist kein Richter, und Regulierungen vor einer Anzeige entlasten die Gerichte'"', erklärt Brinkmann. '"'Meistens habe ich die Angelegenheiten vor Ort in Gesprächen mit den Parteien geregelt'"', erinnert er sich. Für Schiedsleute gelte nämlich: Schlichten statt richten.

Ulrich Brinkmann hielt nicht viel von schriftlichen Einladungen per Postzustellungsurkunden zu Sühneterminen in seinem Wohnzimmer. Er rückte nachbarschaftliche Beziehungsschieflagen größtenteils beim Kaffee in entspannter Atmosphäre wieder zurecht. So habe sich in der Regel mit gesundem Menschenverstand eine für alle akzeptable Lösung finden lassen, erklärt er.

'"'Aber der Menschenverstand endet da, wo das Nachbarschaftsgesetz gilt. Das wird aber bald in einigen Teilen geändert'"', sagt er. Beispiel: Sichtschutz zwischen Grundstücken. Im Gesetz stehe, dass der maximal 1,80 Meter hoch sein dürfe - genau das Maß, das die handelsüblichen Zaunelemente haben. Diese werden aber auf Pfosten so gesetzt, dass sie unterlüftet werden. '"'Da kommt leicht eine Höhe von 1,88 Metern zu Stande, und ein streitbarer Nachbar erhält dann Recht. Unter anderem wird sich per Gesetz auch das ändern.'"'

So oder so: Ulrich Brinkmann war jedenfalls auch als Schiedsmann stets mit geschärften Sinnen unterwegs. '"'Ich meine, im Gegensatz zu Justitia, die mit verbundenen Augen zur Abwägung aller Argumente zwecks Rechtsprechung dargestellt wird, sollte ein Schiedsmann seine Augen weit offen halten.'"'