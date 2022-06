Der Gemeinderat stellte damit am Mittwochabend die Weichen für die weitere Entwicklung im Vehrter Ex-Nato-Quartier. Endgültig entschieden ist damit aber nichts, denn die Belmer Wohnungs-Entwicklungsgesellschaft (BWG), hundertprozentige Tochter der Gemeinde, kann erst dann die Abrisspläne umsetzen, wenn sie alle Wohnungen in den betroffenen Häusern besitzt. Mindestens zwei Wohnungseigentümer haben bereits signalisiert, dass sie nicht ohne weiteres das Feld räumen wollen. Die BWG besitzt 91 der insgesamt 120 Wohnungen in der ehemaligen Nato-Siedlung in Vehrte.

"Die Vehrter Bevölkerung will den Abriss", sagte CDU-Fraktionschef Armin Duis. Die BWG habe durch den Aufkauf der Wohnungen verhindert, dass sich in Vehrte ein sozialer Brennpunkt wie in Powe entwickle. "Wir brauchen bloß hinter uns zu schauen, um zu sehen, was hätte passieren können", erklärte Duis und zeigte auf die Hochhäuser in Powe. Wenn es der BWG nicht gelinge, auch die restlichen Wohnungen zu kaufen, "dann werden Menschen aus einer nicht erwünschten sozialen Schichtung kommen." "Wir haben nichts gegen diese Menschen", schob Duis eilig nach, "aber sie dürfen nicht in geballter Form auf engsten Raum leben." Zur Gesamtbetrachtung gehörten auch die möglichen Folgekosten für Sozialprogramme, Sozialpädagogen, Jugendarbeit.

SPD-Fraktionsvorsitzender Günter Landwehr räumte ein, "dass die schwere städtebauliche Fehlentwicklung" in Vehrte behoben werden müsse. Aus finanziellen und juristischen Bedenken heraus könne die SPD aber nicht dem Weg der CDU folgen. Die BWG und die Gemeinde hätten versäumt, Alternativpläne zum Abriss der Hochhäuser zu erarbeiten. "Wir haben keine Schubladenpläne, wir wissen nicht, was wir machen sollen, wenn wir nicht abreißen können", sagte Landwehr. Er bezweifelte die Seriösität der Gutachten des Ibbenbürener Planungsbüros. Es sei von falschen Zahlen ausgegangen, erklärte der SPD-Fraktionschef, ohne ins Detail zu gehen. Landwehr befürchtet, dass sich die BWG finanziell übernehmen und handlungsunfähig werden könne. "Wir reden hier über zweistellige Millionenbeträge, die dem Erdboden gleichgemacht werden sollen", sagte Landwehr. Die Gemeinde stehe nicht unter Zeitdruck. Es sollten weitere Alternativen gesucht und geprüft werden. Er beantragte, "keinen Beschluss auf blauen Dunst hin zu fassen", sondern die Entscheidung zu vertagen. "Wir müssen bedenken", schloss Landwehr seine Rede, "wir reden und verfügen hier über das Eigentum anderer Leute."Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) verfolgt keine einheitliche Linie. Harald Schulte, Christiana Lanver und Wilhelm Rüters stimmten mit der CDU für den Abriss-Plan, Margret Lienhop schloss sich der SPD-Meinung an, Ansgar Klemann enthielt sich.