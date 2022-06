Das Berliner Verkehrsministerium lässt bundesweit zahlreiche Projekte noch einmal in einer Kosten-Nutzenanalyse untersuchen, bevor weitere Entscheidungen getroffen werden. Geprüft werden alle Maßnahmen, die im Bundesverkehrswegeplan im "vordringlichen Bedarf" eingestuft sind und für die bis zum 31. Dezember vergangenen Jahres kein Planfeststellungsbeschluss vorlag. Das gilt auch für die neue B 51 neu, die Belm vom Durchgangsverkehr befreien soll. Die Umgehungsstraße soll östlich von Belm von der derzeitigen Trasse nach Norden abschwenken und nördlichen der Bahnlinie bis zur Autobahn 33 geführt werden.

Das Ergebnis der neuen Prüfungen wird nach Angaben des Belmer Gemindedirektors Horst Schröder frühestens im Sommer nächsten Jahres vorliegen. Das sei ihm vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium mitgeteilt worden. Hannover habe "sehr deutlich gesagt", so Schröder weiter, dass das Verfahren bis zum Abschluss dieser Prüfungen stillstehe. Daran würden auch Eingaben an die verantwortlichen Stellen nichts ändern, sagte Schröder.

Auch der Weiterbau der A 33 nach Norden zwischen Belm und Wallenhorst ist vom niedersächsischen Verkehrsministerium zur Prüfung in Berlin angemeldet worden. Der Lückenschluss ist nur als "weiterer Bedarf" im Bundesverkehrswegeplan enthalten, würde also frühestens ab 2010 zu Zuge kommen. Das Land will den Weiterbau höherstufen lassen und als "vordringlichen Bedarf" anmelden. Das Bundesverkehrsminiserium wird die drei Alternativen untersuchen: sechsstreifiger Ausbau der A 30, Weiterführung der A 33 zur A 1 und sechsstreifiger Ausbau der A 30 und Weiterbau der A 33-Nord.