Unfall auf Kreuzung in Belm: Auto mit Familie aus Minden an Bord überschlägt sich Von Sebastian Stricker | 19.02.2023

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung nahe der A33 in Belm ist am späten Samstagabend eine vierköpfige Familie aus Minden verletzt worden. Beide am Unfall beteiligten Fahrer behaupten, ihre Ampel habe Grün gezeigt.