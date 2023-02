Sascha und Natali Chereb sehnen sich nach ihrem alten Leben. Ihrer Kinder wegen planen sie nun erst mal ein neues in Deutschland. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Der Krieg kam am Geburtstag Aus Charkiw nach Belm geflohen: „Ich bin überwältigt, was Deutschland für uns tut“ Von Markus Pöhlking | 24.02.2023, 05:24 Uhr

An Natali Cherebs 41. Geburtstag kam Russlands Krieg in die Ukraine. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Belm und begreift Putins Irrsinn nicht. Ihr Mann fühlt sich an das Leben seiner Großmutter erinnert, die von Deutschen verschleppt wurde. Ein Protokoll.