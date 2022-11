Die Ampelschaltung an der Belmer Marktkauf-Kreuzung wurde nach Jahren endlich an die geringen Verkehrsmengen auf der Bremer Straße angepasst. Foto: Hendrik Steinkuhl up-down up-down Ampel an der „Marktkauf-Kreuzung“ in Belm endlich umgestellt Lästige Wartezeiten in Belm sind Geschichte Von Hendrik Steinkuhl | 30.11.2022, 08:30 Uhr

Nachdem die Geduld der Autofahrer an der sogenannten Marktkauf-Kreuzung in Belm jahrelang strapaziert wurde, hat der Landkreis nun gehandelt: Die Ampelschaltung wurde an die deutlich gesunkene Verkehrsmenge angepasst.