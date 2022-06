Justina Joy Ockenga bei der Arbeit in ihrem neu eröffneten Friseursalon in Belm: „Juicy’s Haare und Kosmetik“. Der Salon soll bunt, modern und klassisch zugleich sein. Am Samstag findet die offizielle Eröffnungsfeier mit Getränken und Snacks statt.

FOTO: Niclas Kaehlert