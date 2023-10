Bald mehr Wohnraum nötig? Alle Unterkünfte für Geflüchtete in Belm belegt Von Laura Nowak | 06.10.2023, 09:01 Uhr Geflüchtete werden von der Landesaufnahmebehörde (hier in Bramsche) auf die Kommunen verteilt. Foto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down

Die Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete in Bramsche und Osnabrück sind überbelegt. Plätze für die langfristigere Unterbringung von Geflüchteten werden im Landkreis ebenfalls knapp. So auch in Belm: Sollten der Gemeinde erneut Geflüchtete zugewiesen werden, wird dringend neuer Wohnraum benötigt.