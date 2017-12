Feuerwehrrutsche und Kletter-Schiff Planungswerkstatt für Icker Spielplatz entwirft acht Modelle

Belm. 15 Kinder haben jetzt den alten Spielplatz an der Straße Am Hang in Icker besichtigt, sich dann in der Grundschule Icker in Gruppen zusammengesetzt und Ideen geschmiedet. Sieben Modelle sind aus dieser Planungswerkstatt entstanden.

Die Gemeinde Belm hat im Frühjahr 2014 alle Spielplätze im Gemeindegebiet unter die Lupe genommen und ein Spielplatzkonzept erstellt. Spielplätze wurden begutachtet und bewertet, Bürger haben sich mit Eingaben und Vorschlägen beteiligt. Sieben Spielplätze, die nicht mehr ausreichend genutzt wurden, wurden demnach aufgegeben, die Flächen anders genutzt. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. 25 Spielplätze bleiben demnach erhalten, einige werden unter Mitbestimmung der Kinder aufgewertet. Nach den beiden Spielplätzen an der Albrecht-Dürer-Straße in Belm und im Eck Eichengrund/Nelkenweg in Vehrte steht nun der Spielplatz an der Straße Am Hang in Icker auf dem Programm.

Klettern hoch im Kurs

Acht verschiedene Spielplatz-Modelle sind aus der Icker Planungswerkstatt des beauftragten Büros „Landschafts- und Freiraumplanung Weidmann“ aus Osnabrück entstanden. „Das ist wieder eine tolle Resonanz. Die Planungswerkstätten mit den Kindern sind immer schöne Aktionen mit vielen guten und kreativen Ideen“, sagt die zuständige Fachbereichsleiterin im Belmer Rathaus, Birgit Rebenstorf. Wie bereits bei den neuen Plätzen in Belm und Vehrte steht auch bei den Kindern in Icker das Thema „Klettern“ hoch im Kurs, ob als Kletterwand oder in Form einer Kletterburg oder eines Kletter-Schiffs. Eine hohe Tunnelrutsche in Verbindung mit einer Feuerwehr-Rutschstange, ein überdachter Sandkasten und Doppel- oder Dreh- und Karussellwippen stehen außerdem auf den Wunschzetteln der kleinen Spielplatz-Architekten.

Entwurf wird im Frühjahr vorgestellt

Freiraumplaner Thomas Weidmann und sein Team schauen nun, welche Vorschläge realisierbar sind und erarbeiten einen umsetzungsfähigen Entwurf. Der wird zeitig im kommenden Frühjahr den Kindern und der Öffentlichkeit vorgestellt. „Eine Ausschreibung für die spätere Umsetzung soll anschließend zügig erfolgen, damit der neu gestaltete Spielplatz noch im Sommer 2018 eingeweiht werden kann“, erklärt Rebenstorf.