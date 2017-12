Bis nach Basel gefahren Schüsse auf IC bei Belm: Polizei untersucht zerstörte Scheibe

Ostercappeln/Belm/Osnabrück. Ein Intercity ist womöglich am Dienstagabend zwischen Ostercappeln und Belm beschossen worden. Eine zerstörte Scheibe soll nun kriminaltechnisch untersucht werden.

Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag gegenüber unserer Redaktion mit. Neben der Scheibe soll auch der IC, der zunächst bis nach Basel weitergefahren sei, in Augenschein genommen werden, wie Ralf Löning, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, sagte. „Möglicherweise finden sich an den Waggons noch weitere Spuren.“ Der Zug war aus Richtung Bremen gekommen, verletzt wurde niemand.

Ergebnisse in einer Woche

Löning geht davon aus, dass erste Ergebnisse erst in gut einer Woche vorliegen. Im Juli 2016 war ein IC zwischen Osnabrück und Bremen aus einer Luftdruckwaffe beschossen worden. Der Intercity war auf dem Weg von Fehmarn nach Passau. Von den rund 800 Fahrgästen wurde niemand verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde bisher nicht ermittelt.

Häufiger als Beschuss kommt es laut Löning vor, dass Kinder oder Jugendliche Steine auf Züge werfen.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Jugendliche waren es nach Ermittlungen der Polizei vermutlich auch, die im Dezember 2016 einen Regionalzug bei Walsrode mit einer Luftdruckwaffe beschossen haben. Dabei sind mehrere Scheiben beschädigt worden. Das Verfahren gegen die Jugendlichen läuft noch. Das sagt der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Bremen, Holger Jureczko. In fast allen Fällen seien, die eingesetzten Waffen zu schwach, um tatsächlich Scheiben durchschlagen zu können. Die Fahrgäste erlitten dennoch einen enormen Schreck. „Es handelt sich um einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und wird von uns mit Nachdruck verfolgt“, so Jureczko.

Wie oft es in den vergangenen Jahren vorgekommen ist, dass Züge beschossen wurden, konnte die Deutsche Bahn zunächst nicht sagen.