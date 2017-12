Erstes Türchen am Thie geöffnet Der ökumenische Adventskalender ist in Belm gestartet

Belm. Alle Jahre wieder: Am Dienstag öffneten die Belmer das erste Türchen ihres ökumenischen Adventskalenders. Das Türchen war das große Bogenfenster der evangelischen Bücherei am Thie, dass die Büchereimitarbeiterinnen liebevoll geschmückt hatten.

Rund ein dutzend Belmer fand sich am Dienstag vor der evangelischen Bücherei am Thie ein. Dort hatte das Büchereiteam das große Bogenfenster unter anderem mit selbst gebastelten Sternen, drei großen Nussknackern, Nüssen und Tannenzapfen dekoriert. „Für mich ist es nicht schwer, jedes Mal ein anderes Thema für das Adventskalender-Fenster zu finden“, erklärte Chrisitane Bublies, die Leiterin der evangelischen Bücherei,: „Bei einer unserer Mitarbeiterbesprechungen erklärte diesmal jemand: Ich habe noch einen Nussknacker zuhause.“ So sei die Idee entstanden, Nusskacker in den Mittelpunkt der Gestaltung zu stellen, berichtete Bublies.

Besinnliche Stunde im Feierabendverkehr

Dann zogen die Belmer ein paar Meter weiter Richtung Weihnachtspyramide, wo das Büchereiteam Stehtische aufgestellt hatte. Die darauf platzierten Teelichter und einige mitgebrachte Taschenlampen sorgten für genügend Licht, um gemeinsam einige Weihnachtslieder zu singen, die der evangelische Pastor Arne Schipper mit der Trompete begleitete. Zwischen den Liedern trugen Bublies und Doris Lange vom Büchereiteam kurze Geschichten und Gedichte vor. Während die kleine Gruppe auf dem Fußweg vor der Bücherei für weihnachtliche Stimmung und ein wenig Besinnlichkeit sorgte, rauschte der Feierabendverkehr am Thie vorbei. Viele Autofahrer beachteten die Gruppe gar nicht. Und als diese „Der Mond ist aufgegangen“ sang, dröhnten die Bässe eines Popsongs aus einem vorbei fahrenden Auto herüber. Mehr aus Belm im Netz finden Sie hier.

Jedes Jahr eine neue Gestaltung

Dann gab es noch eine Runde Apfelpunsch und selbst gebackene Plätzchen. „Das Ambiente hier am Thie ist schon stimmungsvoll“, fand Wolfgang Baune. Bublies berichtete, sie selbst schaffe es meist zu drei, vier anderen Adventstürchen in Belm. Den ökumenischen Adventskalender gibt es seit sieben Jahren in Belm, diesmal beinhaltet er zehn Türchen. „Die Kolpingsfamilie hat die Aktion ins Leben gerufen“, wusste Ingrid Gille. Schipper gefielen vor allem der ökumenische Gedanke des Kalenders und die Tatsache, dass die Fenster jedes Mal anders aussehen. Auch Familie Krappitz/Sorgatz machte am Nikolausabend wieder mit. „Letztes Jahr hatten wir eine Winterlandschaft und einen Nikolaus“, berichtete Erika Krappitz. Am Donnerstag versammelten sich die Teilnehmer beim Offenen Kindertreff in der Ringstraße.

Alle Adventskalender-Termine

An diesen Terminen werden weitere Adventskalender-Fenster erstmals beleuchtet: Bei Familie Gervelmeyer in der Schulstraße 43 am Dienstag, 12. Dezember, um 18 Uhr, bei der Kita Josefskindergarten im Finkenweg 12 am Mittwoch, 13. Dezember, um 17.30 Uhr, beim katholischen Pfarramt/Josefstreff Am Kirchplatz 1 am Donnerstag, 14. Dezember, um 17.30 Uhr, bei der Kolping Junge Familien/katholisches Pfarrheim in der Lindenstraße 67 am Sonntag, 17. Dezember, um 17.30 Uhr, bei Familie Schneider im Wacholderweg 4 am Dienstag, 19. Dezember, um 18 Uhr, im Christus Kindergarten am Gustav-Meyer Weg 28 am Mittwoch, 20. Dezember, um 17.30 Uhr sowie bei Familie Mönter in der Ringstraße 48 am Donnerstag, 21. Dezember, um 18 Uhr. Alle bereits geöffneten Kalendertürchen werden bis Weihnachten jeweils in den Abendstunden erleuchtet sein.