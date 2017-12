Thema im Betriebsausschuss Sanierung der Friedhofskapelle und des Bauhofs in Belm geplant

Belm. Die Gemeinde Belm will im Jahr 2018 in den Bauhof und die Friedhofskapelle investieren. Das geht aus dem Wirtschaftsplan der Gemeindewerke hervor, mit dem sich der Betriebsausschuss beschäftigte.

Nachdem die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Zukunft vom Wasserverband Wittlage übernommen werden, beschränkt sich der Zuständigkeitsbereich der Gemeindewerke noch auf die Bereiche Baubetriebshof und Friedhofswesen. Wie es mit den Gemeindewerken weiter gehen soll, werde im kommenden Jahr entschieden, erklärte Bürgermeister Viktor Hermeler. Wahrscheinlich kehren Bauhof und Friedhofswesen in den Haushalt der Gemeinde zurück und die Gemeindewerke werden aufgelöst.

Für 2018 gibt es aber noch einen eigenen Wirtschaftplan. Diesem hat der Betriebsausschuss einschließlich des Finanzplans einstimmig zugestimmt. Der Erfolgsplan ist mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 931.800 Euro ebenso ausgeglichen wie der Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 344.900 Euro.

Umbau des Bauhofs

Sowohl für den Bauhof als auch für das Friedhofswesen sind größere Investitionen geplant. Der Bauhof soll in einem ersten Abschnitt umgebaut werden. Unter anderem ist es erforderlich, dass sanitäre Anlagen jeweils für männliche und weibliche Mitarbeiter entstehen – zumal weiteres Personal eingestellt werden soll, darunter Saisonkräfte. Insgesamt sind 125.000 Euro für den ersten Bauabschnitt veranschlagt. 60.000 Euro Planungskosten kommen noch hinzu.

Investieren will die Gemeinde auch in die Umgestaltung der Außenfläche der Belmer Friedhofskapelle. Am Zustand der Kapelle war in der Vergangenheit immer wieder Kritik laut geworden. Einige Mängel wie an den sanitären Anlagen seien behoben worden, sagte Uwe Harbig, Leiter der Abteilung Baudienste. Auch die Dämmung zwischen den Kühlkammern wird verbessert, so dass kein Schimmel mehr entstehen kann. Außerdem hat sich die Gemeinde um die Beschallungsanlage gekümmert, damit wieder jeder bei Beerdigungen etwas hören kann. Im kommenden Jahr sind nun 100.000 Euro für die Außenfläche eingeplant.