Teure Schadstoffentsorgung notwendig Dach des Belmer Feuerwehrhauses muss erneuert werden

Belm. Das Dach des vorhandenen Feuerwehrhauses muss saniert werden. Bei der Untersuchung wurden Schadstoffe in Schindeln und Wellplatten gefunden.

Das Belmer Feuerwehrhaus bekommt einen Anbau, das ist bereits beschlossen. Doch auch beim bestehenden Gebäude gibt es Handlungsbedarf, wie Architekt Dirk Brockmeyer vom Büro Plan Concept erklärte. Das Dach muss erneuert werden.

Der Architekt erläuterte, dass das Dach so verankert werden soll, dass Wind von unten nicht mehr zu einem Problem werden sollte. Als die Windhose 2001 eine Schneise der Verwüstung in Belm hinterließ, war auch das Dach des Feuerwehrhauses abgedeckt worden. Wahrscheinlich waren die Platten damals von unten vom Wind erfasst worden und dann weggeflogen, vermutete Brockmeyer. Das soll in Zukunft nicht mehr so leicht passieren. Eine Garantie gebe es aber dennoch nicht.

Innenliegende Dachrinnen verstopfen

Ein weiteres Problem sind die innenliegenden Dachrinnen. Schnell sammelt sich Laub darin und verstopf sie. Außerdem sind die Abflüsse laut Brockmeyer viel zu klein, so dass sich das Wasser staut. Wenn es nicht abfließen kann, dringe die Feuchtigkeit ins Gebäude. Diese innenliegenden Rinnen sollen deshalb bei der Sanierung durch außenstehende Rinnen ersetzt werden.

Außerdem soll das Dach, vermutlich wieder mit Wellplatten, erneuert werden. Die Seitenflächen und Verkleidung sind ebenfalls sanierungsbedürftig. Geplant ist des Weiteren, zusätzliche Fallrohre am Gebäude anzubringen, damit das Wasser noch besser abgeleitet werden kann.

Asbest und künstliche Mineralwolle

Bei der Begutachtung hat das Planungsbüro auch eine Schadstoffanalyse gemacht, die keine guten Nachrichten hervorbrachte. Sowohl die Wellplatten als auch die Schindeln sind mit Asbest belastet. In der Seitenverkleidung wurde künstliche Mineralwolle gefunden. Diese Schadstoffe müssen gesondert entsorgt werden, erklärte Brockmeyer. Das mache die Maßnahme teurer. Mit Entsorgung und Sanierung bezifferte der Architekt die geschätzten Kosten auf etwa 236.000 Euro.