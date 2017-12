Bauhöhen sorgen für Unmut Anwohner mit Plan für Belmer Edeka-Markt nicht einverstanden

Belm. Der Belmer Edeka-Markt an der Ecke Waterloostraße/Ringstraße soll größer werden. Das plant der Inhaber. Dafür müssen Flächennutzungs- und Bebauungsplan der Gemeinde geändert werden.

Die Vorentwürfe der beiden Pläne beschäftigten den Belmer Bauausschuss – und zahlreiche Anlieger, die ebenfalls gekommen waren. Sie waren mit den Plänen nicht einverstanden und brachten das auch deutlich zum Ausdruck.

Bauhöhen so nicht abgesprochen

Grund für den Unmut waren die im Bebauungsplan eingezeichneten Bauhöhen. Vor allem die Höhe von fünf Metern im östlichen Bereich stieß auf Unverständnis. Bei einer Anliegerversammlung sei ihnen zugesagt worden, dass der Markt in diesem Bereich nicht höher würde als bislang, sagte ein Anlieger. Im Bauplan sei die Höhe aber deutlich höher eingezeichnet, denn momentan seien es nur gut drei Meter, schätzte der Anwohner.

Bürgermeister Viktor Hermeler konnte zu den laut Anwohnern damals gemachten Versprechungen nichts sagen, weil er nicht dabei gewesen war. Ingenieur Matthias Desmarowitz vom Büro IPW Ingenieurplanung, das den Vorentwurf des Flächennutzungs- und Bebauungsplans gestaltet hatte, erklärte, dass der Markt insgesamt nicht höher werden würde als bisher.

Anwohner können sich beteiligen

Hermeler und Desmarowitz betonten, dass es ein zweistufiges Bürgerbeteiligungsverfahren gebe. Entsprechend hätten die Anwohner in diesem Verfahren die Möglichkeit, sich zu äußern und ihre Bedenken vorzubringen. Diese müsse der Gemeinderat schließlich abwägen. Aber Hermeler machte auch deutlich, dass die Gemeinde einen Nahversorger in diesem Bereich halten will. Ein zeitgemäßer Supermarkt benötige eine Verkaufsfläche von etwa 1500 Quadratmeter, sagte Desmarowitz. So groß soll das neue Gebäude entsprechend werden.

Damit der Inhaber neu bauen kann, muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Bislang ist in dem Bereich ein Mischgebiet ausgewiesen, dass nun ein Sondergebiet werden soll. Auch der Bebauungsplan muss angepasst werden. Diesen stellte Desmarowitz mit den entsprechenden Höhen und Abständen zu den Nachbargrundstücken vor. Auch die Verkehrsführung in dem Bereich soll noch geändert werden.

Bauausschuss stimmt zu

Der Änderung des Flächennutzungsplanes stimmten alle Bauausschussmitglieder zu, bei der Abstimmung zum Bebauungsplan gab es eine Enthaltung. Im nächsten Schritt können sich nun Behörden und Öffentlichkeit zu den Plänen äußern.

