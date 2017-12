20 geschmückte Holzhäuschen Belmer Weihnachtsmarkt stimmungsvoll eröffnet

mvo Belm. Mehr als 20 stimmungsvoll geschmückte Holzhäuschen rund um die alte Pfarrkirche St. Dionysius haben am ersten Adventswochenende zahlreiche Besucher aus der ganzen Region zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts nach Belm gelockt. Schulen, Vereine und ehrenamtliche Initiativen boten eine abwechslungsreiche und spannende Vielfalt.

Der alte Ortskern erstrahlte im warmen Lichterglanz, als Bürgermeister Viktor Hermeler am Samstag pünktlich um 16 Uhr den Belmer Weihnachtsmarkt eröffnete. Zufrieden berichtet er, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr mehr als 20 ehrenamtlich betriebene Verkaufsstände aufweise. „Studieren, probieren, verkosten“ war das Motto von Hermeler. Für die passende musikalische Untermalung während des Auftaktes sorgten die Viertklässler der Grundschule Belm mit ihrem Schulleiter Christian Röhnisch. Spätestens bei der deutschen Version von „Mary´s Boy Child“ ging die feierliche Adventsstimmung auch auf die Besucher über.

Liköre, Klangschlüsselanhänger, Betonlichter, Sockenwichtel

Wer schon ein Weihnachtsgeschenk suchte, konnte an den Buden fündig werden. Ob selbst produzierte Liköre, Klangschlüsselanhänger, Betonlichter, Sockenwichtel, selbstgebackene Plätzchen oder fair gehandelten Produkte, für jeden Geschmack war etwas dabei. Simone Holtgrefe, Lehrerin der Johannes-Vincke-Schule, bot im Laufe des Schuljahrs eine AG an, in der auch die angehend nachhaltige Schülerfirma „Bienenreich Jovis“ involviert war. Die geschmackvollen Bastelarbeiten und Honigprodukte aus eigener Schulimkerei fanden reißenden Absatz und waren schnell vergriffen. Auch das „Upcycling-Projekt“ von Schulleiterin Ute Haehnel fand großes Interesse. In einer Näh-AG wurden hierfür wochenlang alte Schul-Landkarten zerschnitten und zu stylischen Taschen und Schulterbeuteln umgenäht.

Mutzenmandeln, Waffeln oder Crêpes wie auch Backfisch und Bratwürste

Kulinarisch verwöhnt wurden die Gaumen von reichlich Köstlichkeiten. Süße Mutzenmandeln, Waffeln oder Crêpes wurden ebenso angeboten wie herzhafte Reibekuchen, Matjes, Backfisch, Flammkuchen oder Bratwürste. Bei den am Samstag im Osnabrücker Land herrschenden Minusgraden schmeckten auch die Heißgetränke. Kein Wunder also, dass hinter der Kirche an einem idyllischen Platz mit großen Feuerstelle reger Andrang herrschte. Hier schenkte eine Privatinitiative die legendäre Feuerzangenbowle nach Originalrezept aus. Passend zur Szenerie war auf einer Hauswand der Filmklassiker mit Heinz Rühmann projiziert. Alternativ schmeckten auch verschiedene Punschsorten, Kakaogetränke und „Pyramidendreher“. Die Organisatoren des Vereins „Belmer Mühle“ Sigrid Gartmann und Michael auf der Landwehr konnten stolz auf die Resonanz sein.

Anzeige Anzeige

„Anschieben“ der 6,40 Meter hohen erzgebirgischen Weihnachtspyramide

Am Sonntag fand dann noch das traditionelle „Anschieben“ der 6,40 Meter hohen erzgebirgischen Weihnachtspyramide durch Kinder der Grundschule Vehrte statt. Ebenfalls auf dem Programm standen ein Adventsbasar, weihnachtliche Musik mit dem Posaunenchor Belm und Liedersingen in der evangelischen Christuskirche.