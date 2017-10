An der neuen B51 Sperrungen wegen Brückenbauarbeiten in Osnabrück und Belm

Belm. Wegen Arbeiten zum Bau der Belmer Ortsumgehung, die neue Bundesstraße 51, hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für die kommenden Wochen Straßensperrungen ankündigt. Davon betroffen sind die Nordstraße in Osnabrück und die Icker Landstraße L 87 in Belm.

Die Icker Landstraße in Belm muss von Montag, 9. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 27. Oktober, im Bereich des neuen Brückenbauwerkes der Ortsumgehung Belm gesperrt werden. Grund hierfür sind Ausschalarbeiten und weitere Montagearbeiten am Überbau über der Fahrbahn der Landesstraße, erklärt die Straßenbaubehörde in einer Mitteilung. „Da während dieser Arbeiten ein Herabfallen kleinerer Schalungsteile, Schrauben und Nägel nicht ausgeschlossen werden kann, ist aus Sicherheitsgründen für den öffentlichen Fahrzeugverkehr kein Durchfahren im Bereich des Brückenbauwerkes möglich.“

Montagearbeiten

Im Zeitraum von Dienstag, 10. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 20. Oktober, muss die Nordstraße in Osnabrück zwischen der Windthorststraße und dem Daumeyersweg im Bereich des Brückenbauwerkes der A 33 voll gesperrt werden. Grund hierfür sind Ausschalungsarbeiten und weitere Montagearbeiten am Überbau über der Fahrbahn der Nordstraße.

Umleitungen sind ausgeschildert

Örtliche Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert sein. Mit Verkehrsbehinderungen und Fahrzeitverlusten sind dennoch möglich. Die Bauarbeiten für diese Brückenbauwerke dauern laut Straßenbaubehörde voraussichtlich noch bis Ende November 2017 an. (Weiterlesen: Brückenbau für Belmer Ortsumgehung im vollen Gang)

67 Millionen Euro

Zur Erinnerung: Seit Juni 2013 laufen die Arbeiten zur Ortsumgehung Belm. Neun Brücken sollen die neue Bundesstraße 51 im Jahr 2019 tragen. Die kalkulierten Kosten betragen 67 Millionen Euro.