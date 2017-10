Karussells, Kasperle und Quetschkommode Belmer Herbstkirmes 2017 startet am Freitag

Belm. Mit einer „Happy Hour“ beginnt am Freitag, 6. Oktober, 15 bis 16 Uhr, die Belmer Herbstkirmes 2017. Für „einmal zahlen“ dürfen Karussellbesucher „zweimal fahren“.

Die Belmer Herbstkirmes auf dem Tie und der „Kirmesmeile Lindenstraße“ hat eine lange Tradition. Fotos von 1914 belegen, dass schon vor mehr als 100 Jahren die Kirmes mit Fahrgeschäften im alten Ortskern stattfand – und vermutlich auch schon viele Jahrzehnte früher. Insbesondere in den vergangenen Jahren hat das Besucherinteresse an der Belmer Kirmes immer mehr abgenommen, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung. Nicht verwunderlich, dass dann auch Schaustellerbetriebe wegblieben und die Abstände zwischen den Buden und Fahrgeschäften immer größer wurde.

Neue Ideen und Konzepte

Um diesem Trend zu stoppen, wurde im Frühjahr dieses Jahres der „Arbeitskreis Kirmes“ aus Mitgliedern der Verwaltung, des Gemeinderates und der Schausteller ins Leben gerufen. In einer ersten Planungssitzung wurden einige neue Ideen und Konzepte entwickelt, die schon in diesem Jahr umgesetzt werden sollen.

Luftballonwettbewerb, Freibier und Live-Musik

Gleich zu Beginn des Volksfestes soll es am Freitag, 6. Oktober, 15 bis 16 Uhr, eine „Happy Hour“ geben“. Anschließend wird es einen Luftballonwettbewerb geben, zu dem alle Kinder der Belmer Kindergärten und Grundschulen eingeladen sind. Nachdem Bürgermeister Viktor Hermeler am Nachmittag seinen traditionellen Rundgang durch die Belmer Seniorenheime gemacht hat, wird die Belmer Kirmes um 18 Uhr mit einem Freibier-Anstich am Pfarrheim an der Lindenstraße offiziell eröffnet. Anschließend gibt es schwungvolle Musik mit der „Magic Boogie Show“ auf dem Hof des Pfarrheimes.

Am Samstagnachmittag, 7. Oktober, ist Kinderschminken im Angebot, auf der Kirmes-Bühne gastiert das Kasperletheater. Ab 18 Uhr wird dort dann der Volksmusik-Entertainer Andreas Schweighofer aus Niederbayern mit seinem Akkordeon für Stimmung sorgen. Der junge Musiker ist bekannt aus zahlreichen Musiksendungen im Fernsehen und bringt zur Programmunterstützung einen Discjockey mit.

Clown „Schmackofatz“

Am Kirmessonntag, 8. Oktober, bereichern so genannte „Walking Acts“ die Kirmesmeile, wenn sie in ihren bunten Verkleidungen mit den Besuchern interagieren. Clown „Schmackofatz“ modelliert mit den Kindern lustige Luftballon-Figuren, es gibt wieder Kinderschminken und auch das Kasperle-Theater ist am Sonntag noch einmal auf der Bühne zu Gast.

Kirmesklassiker

Selbstverständlich sind auch zahlreiche Kirmesklassiker bei den Fahrgeschäften vertreten. Neben Autoskooter, Musikexpress und dem „Shaker“ laden außerdem Kinderkarussells für die kleinen Kirmesfans sowie viele weitere Schausteller-Attraktionen zum Spaßhaben ein. Die Fahr- und Verkaufsgeschäfte sind an allen Kirmestagen ab 15 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.belm.de/herbstkirmes.