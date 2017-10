Anmeldungen bis zum 4. Oktober Belmer Mitmachzirkus Belmelli geht in die 19. Runde

kast Belm. Der Zirkus Belmelli findet dieses Jahr unter dem Thema „Steampunk-Welten“ vom 9. bis 13. Oktober in Belm statt. Kinder der dritten Klasse oder ab neun Jahren können an den Proben in der Projektwoche teilnehmen. Am letzten Tag erwartet den Kindern eine große Vorführung vor Publikum.

Zum 19. Mal findet die Projektwoche Belmelli statt, die von dem Verein Pro Belmer Jugend organisiert wird. In der Sporthalle der Grundschule Powe, dem Jugendzentrum Gleis 3 und dem Zirkuszelt an der Frankfurter Straße in Belm können Kinder kostenlos teilnehmen. Die Kinder können sich im Tanz, Theater, Akrobatik oder Kulissenbau unter Beweis stellen. Vier Tage lang üben die Teilnehmer in unterschiedlichen Gruppen für den großen Auftritt vor Publikum am 13. Oktober.

Kinderbetreuung in der Übungswoche

Der Verein bietet eine Kinderbetreuung für die Teilnehmer der Projektwoche an. Die Kosten betragen 30 Euro (ohne Verpflegung). Die Betreuung soll den Eltern Sicherheit geben, dass die Kinder auch in den Zeiten, in denen keine Proben stattfinden, gut aufgehoben sind. Der Verein weist darauf hin, dass die Plätze begrenzt sind und eine separate Anmeldung erforderlich ist.

Freitag ist der große Auftritt

Von Montag bis Donnerstag trainieren die Kinder in verschiedenen Gruppen ihrer Wahl. Die Teilnehmer sollten sich allerdings, maximal in zwei Gruppen anmelden, da sich die Termine sonst überschneiden können. Nach den intensiven Übungstagen folgen am Freitagvormittag die Generalprobe und um 16 Uhr die Aufführung vor Publikum im Zirkuszelt.

Für Spaß und Verpflegung wird gesorgt

Es wird auch vor und nach der Show nicht langweilig. Es wird eine Tombola, Dosenwerfen, ein Lagerfeuer mit Stockbrot, einen Grillstand, Kaffee und Kuchen, eine Hüpfburg, eine Fotobox und eine Feuershow geben. Für den Eintritt zahlen die Besucher das, was es ihnen wert ist. Der Mindesteintritt für Erwachsene beträgt hierbei zwei Euro und für Kinder einen Euro.

Das Projekt wird von bis zu 35 Ehrenamtlichen realisiert. Das Ziel des Vereins Pro Belmer Jugend ist es, mit dem Zirkus vor allem die Integration von Kindern und Jugendlichen zu fördern und Toleranz sowie Akzeptanz verschiedener Kulturen zu stärken.

Anmeldeschluss für die Projektwoche ist der 4. Oktober. Nachzügler haben auch am 9. Oktober noch die Chance zwischen 10.30 und 11.15 Uhr, sich für die möglicherweise noch freien Plätze anzumelden. Ansprechpartnerin ist die Geschäftsführerin des Vereins Marion Freericks. Telefon: 05406/8159033; Email: m.freericks@pro-belmer-jugend.de. Weitere Informationen bekommen Sie auch auf der Internetseite des Pro Belmer Jugend e.V. .