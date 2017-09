Ampel regelt den Verkehr Gabionenwand in Belm nicht standsicher?

Belm. Wer derzeit auf der Lindenstraße fährt, stößt an der Kreuzung zur Darumer Straße auf eine Ampel. Dort ist momentan eine Baustelle.

Wie lange Autofahrer sich dort noch auf kurze Wartezeiten einrichten müssen, ist unklar, teilte Belms Bürgermeister Viktor Hermeler dem Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch mit. Grund ist ein Rechtsstreit.

An dieser Stelle wurde eine Gabionenwand aufgebaut. Ein Gutachten besagt nun, dass diese Wand nicht standsicher ist. Deshalb wurde eine Sicherungsmaßnahme angeordnet und der Bereich abgesperrt. Deshalb steht an dieser Stelle nun eine Ampel, die den Verkehr regelt. Bis geklärt ist, wie es mit der Gabionenwand weitergeht und was gemacht werden muss, bleibt sie abgesperrt.