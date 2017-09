Rat stimmt Aufgabenübertragung zu Belm tritt dem Wasserverband Wittlage bei

Belm. Belm tritt zum 1. Januar 2018 dem Wasserverband Wittlage bei. Das hat der Gemeinderat mit drei Gegenstimmen beschlossen.

Der Betriebsausschuss hatte sich mit dem Beitritt bereits befasst und empfahl dem Gemeinderat, den Beitritt zu beschließen. Wichtig sei gewesen, dass die Mitarbeiter unter den gleichen Bedingungen übernommen werden und weiterhin in Belm an ihren Arbeitsplätzen bleiben können, sagte Christian Gartmann (SPD), der die Ergebnisse aus dem Betriebsausschuss zusammenfasste. Auch, was mit dem Vermögen passiere und das an den entsprechenden Verträgen gearbeitete werde, sei geklärt.

„Meilenstein“ für Belm

Als „Meilenstein“ bezeichnete Bernhard Strootmann, der für die CDU-Fraktion sprach, diesen Schritt der Gemeinde Belm. „Wir begrüßen das außerordentlich.“ Er blickte darauf zurück, dass verschiedene Betreibergesellschaften ihre Konzepte vorgestellt hätten. Als großen Vorteil des Wasserverbandes Wittlage bezeichnete er die räumliche Nähe. Außerdem sei man mit den Mitgliedsgemeinden auf Augenhöhe. Des Weiteren könne man auf erfahrene Mitarbeiter und Know-how zurückgreifen. Da habe man im Bereich Regenrückhaltung noch Bedarf, betonte er. Als „Glücksfall für die Kläranlage“ bezeichnete er es, dass man nun den Beitritt plane, denn die Kläranlage muss vermutlich erweitert werden. „Es ist ein guter Schritt nach vorne.“

Das sah Dirk Rust von der UWG völlig anders. Das Anlagevermögen würde abgegeben, die Gemeinde baue Arbeitskräfte ab, die Konzessionsabgabe entfalle und bei Investitionen müssten die Bürger zahlen. Deshalb kündigte er an, dagegen zu stimmen.

Investitionen haben immer Auswirkungen

Dem widersprach Bürgermeister Viktor Hermeler. Für die Bürger und den Betrieb ändere sich nichts und es werde sich nicht negativ auswirken. Egal ob der Verband oder die Gemeinde die Kläranlage erweitert, das würde sich immer auf die Gebühren auswirken. Er betonte auch noch einmal, dass die Mitarbeiter „mit viel Herzblut“ ihre Arbeit machen und weiterhin in Belm tätig sind. „Das ist ein Schnitt“, sagte er, aber „wir trennen uns nicht von den Mitarbeitern“. Hermeler ergänzte auch, dass man nicht nur Vermögen, sondern auch Verbindlichkeiten abgebe.

Ulrike Szlapka blieb aber dabei, dass es Gründe gebe, die dagegen sprächen. Sie habe ihre Zweifel, ob es wirklich Synergieeffekte habe. Sie stimmte mit den beiden anderen UWG-Mitgliedern gegen den Beitritt zum Wasserverband Wittlage. Alle anderen Mitglieder des Gemeinderats stimmten dafür. Damit ist der Beitritt zum 1. Januar 2018 beschlossen.