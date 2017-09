Wahlausgang beschäftigt Gemeinderat Belm will in Integrationsarbeit nicht nachlassen

Belm will in Integrationsarbeit nicht nachlassen MEC öffnen

Bürgermeister Viktor Hermeler thematisierte das starke Abschneider der AfD in Belm. Archivfoto: Egmont Seiler

Belm. Die Gemeinde will in ihrer Integrationsarbeit nicht nachlassen. Dieses Ziel hat Bürgermeister Viktor Hermeler mit Blick auf das starke Ergebnis der AfD (11,48 Prozent) in Belm bei der Bundestagswahl ausgegeben.