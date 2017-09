Haushalt im Gemeinderat vorgestellt Belmer Verwaltung schlägt Erhöhung der Grundsteuern vor

Belm. Welche Investitionen stehen 2018 an und wie sieht die Finanzsituation der Gemeinde Belm aus. Diese Fragen beantwortete Marcus Hensing, allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters, bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs in der Sitzung des Gemeinderats.

Nach wie vor sei das wirtschaftliche Umfeld positiv. Auch deshalb sei er guter Dinge, dass die Fehlbeträge aus den vergangenen Jahren weiter abgebaut werden könnten, sagte Hensing. Momentan sind das 527.800 Euro. Eventuell kann dieses Geld schon Ende 2017 zurückgezahlt werden.

Gutes Steueraufkommen

Zu einer positiven Entwicklung in diesem Jahr führten ein gutes Steueraufkommen, die Schlüsselzuweisungen und niedrige Zinsen. Aktuell hat die Gemeinde außerdem mit dem Landkreis eine Vereinbarung zur Förderung von Kita-Plätzen und zu den Schulsachkosten abgeschlossen. Allerdings bedeute eine gute finanzielle Lage auch, das Belm im kommenden Jahr weniger Schlüsselzuweisungen bekommt und eine höhere Kreisumlage zahlen muss. Etwa 850.000 Euro weniger müssen eingeplant werden.

Im Ergebnishaushalt rechnet die Verwaltung deshalb mit Erträgen in Höhe von 20.172.800 Euro. Die Aufwendungen liegen bei 20.134.000 Euro, sodass der Überschuss bei 38.800 Euro liegt. Die Erträge setzen sich unter anderem aus etwa 4,9 Millionen Euro Gewerbesteuer, 5,1 Millionen Euro Einkommenssteueranteil, 2,7 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen und knapp 1,7 Millionen Euro Grundsteuer A und B zusammen. Um auf den Betrag zu kommen, schlägt die Verwaltung vor, die Grundsteuern anzuheben und damit auf den Landesschnitt anzuheben. Die Hebesätze sollen von 362 Prozent für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Flächen) auf 380 Prozent angehoben werden und von 365 Prozent für die Grundsteuer B (alle übrigen Flächen) auf 379 Prozent.

Brandschutzmaßnahmen sind geplant

Die Kreisumlage wird im nächsten Jahr etwa 6 Millionen Euro betragen. Die Personalkosten belaufen sich auf gut 4,1 Millionenen Euro. Ein Schwerpunkt wird 2018 die Gebäudeunterhaltung sein. Einige Brandschutzberichte liegen vor. Brandschutzmaßnahmen sind an den Grundschulen Belm und Icker vorgesehen. Die Kosten betragen etwa 680.000 Euro. Hinzu kommen Kosten für die Bildungseinrichtungen, Jugendarbeit, Ordnungsangelegenheiten wie die Bombensondierung und Feuerwehr.

Auch zahlreiche Investitionen in Höhe von etwa 3,9 Millionen Euro stehen 2018 an. Dafür muss voraussichtlich ein Kredit in Höhe von etwa 2,7 Millionen Euro aufgenommen werden. Die Netto-Neuverschuldung liegt im kommenden Jahr bei gut 2 Millionen Euro, über vier Jahre gesehen aber nur bei 250.000 Euro, erklärte Hensing. Der momentane Schuldenstand der Gemeinde liegt bei 8,2 Millionen Euro.

Sanierung des Rathauses

Fortgesetzt werden sollen im nächsten Jahr die Städtebauförderung, die Umsetzung des Spielplatzkonzepts, das Straßenausbauprogramm, die Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge in Vehrte, die Sanierung der Sporthalle Belm und der Anbau der Krippe am Christus-Kindergarten. Neue Maßnahmen sind weitere Krippen in Vehrte und Astrup, die Erweiterung der Feuerwehr, eine e nergetische Sanierung des Rathauses sowie Barrierefreiheit, Breitbandversorgung und die Erschließung Gewerbegebiet „Nördlich B51n“.

In den kommenden Wochen werden sich die Mitglieder des Gemeinderats mit dem Haushaltsentwurf in den Fraktionen und Ausschüssen beschäftigen. In der Gemeinderatssitzung im Dezember soll der Haushalt dann – anders als im vergangenen Jahr – verabschiedet werden.