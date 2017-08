Bertelsmann-Studie im Blick Wallenhorst, Belm und Bissendorf beobachten die Schülerzahlen

Belm/Bissendorf/Wallenhorst. Die Schülerzahlen steigen bis zum Jahr 2025 an, besagt eine kürzlich veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung. Demnach wird es in Deutschland dann 8,3 Millionen Schüler geben. Die Gemeinden Belm, Bissendorf und Wallenhorst bleiben angesichts der Studie aber gelassen.

„Die Studie ist gut“, sagt Rüdiger Mittmann, Wallenhorsts Fachbereichsleiter Bürgerservice und Soziales. Man müsse jedoch berücksichtigen, dass die Prognosen regional unterschiedlich ausfallen. Durch höhere Geburtenzahlen und Zuwanderung seien schwankende Schülerzahlen auch in Wallenhorst nicht ausgeschlossen. „Wir werden die Entwicklung der Schülerzahlen aufmerksam beobachten und bedarfsgerecht reagieren“, betont er.

In Wallenhorst werden in diesem Jahr insgesamt 212 Kinder eingeschult. Im Schuljahr 2016/2017 waren es 196 Kinder, im Jahr davor 213 und davor 196 Schüler. Die Wallenhorster Grundschulen besuchten im zurückliegenden Schuljahr insgesamt 804 Mädchen und Jungen. Im Schuljahr 2013/2014 waren es noch 871 Schüler, danach nahm die Zahl immer leicht ab. Die Schülerzahlen im Schulzentrum Wallenhorst mit Haupt- und Realschule blieben in den vergangenen drei Schuljahren relativ konstant bei etwa 560 Schülern.

Schülerhöchstzahl oft nicht erreicht

Die laut Studie prognostizierte wachsende Schülerzahl bringt Wallenhorst mit Blick auf die Räume nicht in Bedrängnis. In einer Grundschulklasse dürfen maximal 26 Schüler sein, in einer Hauptschulklasse ebenfalls und in einer Realschulklasse 30 Mädchen und Jungen. „Die tatsächlichen Klassengrößen zeigen, dass die Schülerhöchstzahlen häufig nicht erreicht werden“, erklärt Mittmann. Insofern bestehen an einigen Schulen durchaus noch Puffer, um die Zahl der Klassen nicht erhöhen zu müssen. Sofern die Höchstzahlen überschritten werden sollten und weitere Klassen einzurichten wären, reichten die vorhandenen Räume in den Schulen nach Auffassung der Verwaltung aus. Im Bedarfsfall könnten Zimmer in Klassenräume umgewidmet werden, sagt Mittmann.

Die Gemeinde Wallenhorst werde ihre Planung nicht aufgrund der Studie überarbeiten. „Wir haben die Einwohnerentwicklung bisher im Blick gehabt und werden weiterhin aufmerksam sein.“ Die Geburten- und der Zuwanderungszahlen würden von der Verwaltung aber quartalsweise überwacht. So könne man rechtzeitig reagieren. Fünf Grundschulstandorte in vier Ortsteilen ermöglichten eine gewisse Flexibilität.

Studie als Planungsinstrument

Auch die Gemeinde Belm fühlt sich gewappnet, sollten die Schülerzahlen tatsächlich ansteigen. Bislang orientiert sich die Gemeinde an den Einwohnermeldewerten und Geburtenzahlen der vergangenen sechs Jahre sowie an der Bevölkerungsprognose des Landkreises aus dem Jahr 2015. In der Landkreisprognose sind für die Gemeinde Belm die Entwicklungszahlen der Jahrgänge bis 2035 relativ stabil dargestellt. Allerdings wurden die Flüchtlingszahlen damals noch nicht berücksichtigt. „Die Bertelsmann-Hochrechnungen werden wir aber bei künftigen Betrachtungen als weiteres Planungsinstrument mit heranziehen und betrachten dann, inwiefern sie sich mit der Fortschreibung der Bevölkerungsprognose des Landkreises decken“, erklärt Marcus Hensing, allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters.

In diesem Jahr werden 144 Erstklässler an vier Grundschulen eingeschult. Im vergangenen Jahr waren es 148, im Jahr davor 130. Der Schnitt der vergangenen acht Jahrgänge liegt nach Angaben von Janet Kuffner, stellvertretende Fachbereichsleiterin Fachbereich Bürgerdienste und zuständig für den Bereich Schulen, bei 135 Schülern im Jahr und bleibe verhältnismäßig stabil. Insgesamt gehen 552 Schüler zum Schuljahr 2017/2018 an die Grundschulen. Der Schnitt liege dort bei 535 Schülern und sei ebenfalls stabil. In die fünfte Klasse der Oberschule, der Johannes-Vincke-Schule, gehen im kommenden Schuljahr 57 Schüler.

Momentan ausreichend Platz

Momentan gebe es in Belm ausreichend Platz an den Schulen. „Wir stehen immer im regen Austausch mit den Schulen, und nach jetzigem Stand gibt es keine Raumnot– auch auf die nächsten Jahre gesehen nach unserer Kenntnis nicht“, sagt Hensing. Sollte sich das Lagebild ändern, werde man reagieren.

In Bissendorf beobachtet Bürgermeister Guido Halfter steigende Schülerzahlen. In der Gemeinde werden in diesem Jahr 161 Schüler eingeschult, damit ist die höchste Einschulungszahl von 2007 mit 164 Kindern fast erreicht. Tiefpunkt war das Jahr 2007 mit 114 Mädchen und Jungen. Danach sei die Zahl stetig angestiegen. Ähnlich habe sich das Bild auch bei der Gesamtzahl der Grundschüler entwickelt. Dieses Jahr sind das 537 Kinder. Auf die Oberschule in Bissendorf gehen momentan 360 Kinder, das waren 2007 noch 426, und im Jahr 2013 als Tiefpunkt 321.

Mehr Platzbedarf für Schulen

Die Bertelsmann-Studie zeige, was die Gemeinde ebenfalls beobachte, sagt Halfter: Die Schülerzahlen steigen wieder. Damit könne man den gestiegenen Raumbedarf nun noch besser begründen, sagt der Bürgermeister. Aber nicht nur die wachsenden Schülerzahlen, sondern auch die vielen Mehraufgaben in den Schulen würden dazu beitragen. Für Ganztagsschule, Inklusion oder Schulsozialarbeit würden Räume benötigt. Halfter hofft, mit den in Bissendorf angestoßenen Baumaßnahmen und Projekten mittelfristig gut aufgestellt zu sein. Man könne aber nie wissen, wie sich Schule entwickele.

Die Reaktion des niedersächsischen Kultusministeriums

Die Landesregierung sieht sich gut gerüstet für die Prognose der Bertelsmann-Stiftung. Die Studie sei in ihrer Tendenz nicht überraschend, so das Kultusministerium. Es passe seine Prognose für die Entwicklung der Schülerzahlen regelmäßig an, auch für längere Zeiträume. So sei im Schuljahr 2014/2015 noch eine Anzahl von 774.000 Schülern an allgemeinbildenden Schulen im Schuljahr 2025 prognostiziert worden. Die Aktualisierung dieser Prognose im Schuljahr 2015/2016 erwarte 807.300 Schüler. „Die Prognose wurde also um über 33.000 Schüler nach oben angepasst“, so der Sprecher der Kultusministerin Sebastian Schumacher auf die Anfrage unserer Redaktion. Auf Grundlage statistischer Erkenntnisse werde die Schülerzahlprognose in Niedersachsen ständig mit dem Ziel fortgeschrieben, eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten. Und: „Es gab nie mehr Stellen für Lehrer in unserem Bundesland.“