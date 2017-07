Mitgliedschaft zum 1. Januar 2018 Belmer Gremien beraten Beitritt zum Wasserverband Wittlage

Belm. Die Gemeinde Belm könnte dem Wasserverband Wittlage beitreten. Die Mitgliedsgemeinden stehen dem Antrag positiv gegenüber.

Die Gemeinderäte Bad Essen, Bohmte und Bissendorf haben dem Ansinnen bereits zugestimmt. Ostercappeln wird sich mit dem Antrag in seiner Sitzung Anfang August befassen. Von einem positiven Votum sei aber auszugehen, so Ostercappelns Bürgermeister Rainer Ellermann. Damit wäre dann wieder Belm an der Reihe.

Handlungsbedarf bei Wasserwerk und Kläranlage

Belm hatte seine Eigenbetriebe, Bauhof, Wasserwerk und Kläranlage, untersuchen lassen. Das Gutachten sah in den beiden Wasserbetrieben Handlungsbedarf, sagt Bürgermeister Viktor Hermeler. Vor allem die personelle Situation ist schwierig. Sowohl Wasserwerk als auch Kläranlage sind mit jeweils dreieinhalb Stellen besetzt. Bei unvorhergesehen Ereignissen sowie bei Bereitschaftsdiensten ist das knapp.

Deshalb gebe es die Überlegung, dem Wasserverband beizutreten und ihm die Bereiche Wasserversorgung sowie Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung zu übertragen. Die Gemeinde würde diese Aufgaben mit allen Pflichten dann komplett abgeben. Das beträfe zum Beispiel auch die Gebührenabrechnung. So ließen sich Synergieeffekte schaffen, erklärt Hermeler. Notdienste könnten beispielsweise auf mehreren Schultern verteilt werden.

Keine Änderungen für die Bürger

Für die Belmer Bürger würde sich durch den Beitritt nichts ändern. Die Versorgungssituation mit Frischwasser bleibe gewährleistet, betont Hermeler. Nur die Gebührenabrechnungen kämen dann nicht mehr von der Gemeinde, sondern vom Wasserverband. Befürchtungen, dass die Wasser und Abwassergebühren steigen, müsse es nicht geben, sagt der Bürgermeister. Der Verband arbeite kostendeckend wie die Gemeinde jetzt auch. Das bedeute, wenn es Überschüsse gebe, würden die Gebühren gesenkt und wenn Verluste entstehen, die Gebühren angehoben.

Auch die Gemeinde verliert nicht das Mitspracherecht. Wichtige Entscheidungen werden in der Verbandsversammlung getroffen, in der auch Belmer Vertreter sitzen würden. Diese bekämen Weisungen vom Gemeinderat. Auch die Mitarbeiter von Kläranlage und Wasserwerk sollten sich keine Sorgen machen, sagt Hermeler. Ihre Arbeitsverträge würden mit allen Rechten und Pflichten vom Wasserverband übernommen. Sie müssten auch nicht befürchten, plötzlich in eine andere Gemeinde versetzt zu werden.

Einzelne Dienstleistungen bei den Stadtwerken

Eine Alternative zur Verbandslösung wäre es, einzelne Dienstleistungen der Stadtwerke Osnabrück in Anspruch zu nehmen. Der Technische Leiter und Prokurist der Stadtwerke, Ingo Hannemann, hatte den Mitglieder des Betriebsauschusses in der vergangenen Sitzung einige Lösungen präsentiert. Dann blieben Kläranlage und Wasserwerk aber in der Hand der Gemeinde, erklärte Hermeler.

Nachdem der Wasserverband und die Mitgliedsgemeinden einer Aufnahme positiv gegenüberstehen, werden die entsprechenden Ausschüsse und der Gemeiderat in den nächsten Wochen darüber beraten, für welche Lösung sich die Gemeinde entscheiden wird. Geplant sei der Beitritt bereits zum 1. Januar 2018, sagt Hermeler. Die Belmer Bürger bekämen ihren nächsten Gebührenbescheid dann schon vom Wasserverband.