Mit Bargeld geflüchtet Unbekannter überfällt Netto-Markt in Belm

Belm. Ein unbekannter Mann hat am Montagabend den Netto-Mart an der Bremer Straße in Belm überfallen. Der flüchtige Täter bedrohte die beiden Angestellten mit einer Waffe, bevor er flüchtete.

Das berichtet die Polizei. Demnach überfiel der Mann den Markt, der in der Nähe des Mc-Donald’s-Restaurants liegt, kurz nach Ladenschluss gegen 21.08 Uhr. Er forderte von den 19 und 24 Jahre alten Angestellten Bargeld, das er in eine schwarze, runde Sporttasche packte. Dann verließ er das Gebäude durch ein Bürofenster in Richtung Straße Am Appelhügel.

Zeugen beschreiben den Mann als circa 1,70 Meter groß, schlank und schwarz gekleidet. Er sprach akzentfrei Hochdeutsch.

Die Polizei Belm ist an Hinweisen zu der Tat interessiert und bittet Zeugen, die die beschriebene Person und/oder ein Fahrzeug im Bereich des Parkplatzes vor dem Markt oder in der Straße Am Appelhügel bemerkt haben, sich unter 05406/ 807790 zu melden.