Wochenende nach Fronleichnam Kreisverkehr am Tie wird für Belmer Kirchentag gesperrt

Gewöhnlich ist der Kreisverkehr am alten Belmer Tie kein guter Ort zum Feiern. Beim Belmer Kirchentag am 17. und 18. Juni wird sich das grundlegend ändern. Das ökumenische Vorbereitungsteam probierte es schon einmal aus. Foto: Bärbel Recker-Preuin

Belm. Dieses Jahr ist dafür geschaffen, ökumenische Gemeinsamkeit zu feiern. Dieser Meinung sind rund zwanzig Menschen, die sich im Haus der Begegnung am Belmer Tie treffen und die Köpfe rauchen lassen. Das Ergebnis ihrer Gedankenvielfalt wird am 17. und 18. Juni weithin sichtbar und erlebbar. An diesen Tagen wird der Kreisel am Tie komplett gesperrt und Belmer Kirchentag gefeiert.