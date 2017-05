Viel Zeit investiert Vehrter Blütenpracht wegen Torf aus Venne

Belm. Erwin Stach aus Belm-Vehrte erfreut sich jeden Tag an der Blütenpracht seiner Rhododendren. Sechs Büsche in flieder und pink säumen über acht Meter seines Gartens.

Vor 30 Jahren pflanzte der heutige Rentner die damals noch kleinen Büsche. „Die Rhododendren habe ich von einem Gärtner aus Friesoythe“, erinnert er sich. Da diese Gewächse einen besonderen Boden bevorzugen, setzte Stach sie in Torf aus dem Venner Moor. „Jedes Jahr arbeite ich etwa 35 bis 40 Zentimeter von diesem Torf zusätzlich in den Boden ein“, verrät er und als weiteren Dünger verteile er seinen Rasenschnitt – so wie er anfalle – unter der Hecke. Ein Tipp, den ihm ein Gärtner aus dem Emsland vor gut 15 Jahren gegeben habe.

Wichtig sei ebenfalls, die verblühten Blüten herauszukneifen und die neuen Knospen auf Schädlingsbefall zu prüfen. „Manche der Knospen werden braun. Die knipse ich raus. So haben die Pflanzen mehr Kraft für die gesunden Blüten.“ Dass seine Rhododendronhecke einmal so prachtvoll werden würde, damit habe er vor 30 Jahren nicht gerechnet.