Festim Beqiri TV7News

Ostercappeln/Belm. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 51 zwischen Ostercappeln und Belm ist in der Nacht zum Montag ein 24-Jähriger ums Leben gekommen. Die Strecke ist weiterhin in beide Richtungen gesperrt.

Der Mann sei mit seinem Auto gegen 0.30 Uhr zwischen dem Abzweig Bremer Straße in Belm und der Kreuzung in Haaren frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Osnabrücker Polizei am Montagmorgen auf Anfrage der Reda