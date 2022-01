Schwerer Unfall auf Vehrter Landstraße in Belm – Zwei Verletzte

Beide verletzten Autofahrerinnen sind in ein Krankenhaus gebracht worden. (Symbolfoto)

imago images/Fotostand/Reiss

Belm. Auf der Vehrter Landstraße in Belm hat sich am Donnerstagmittag ein schwerer Unfall ereignet, bei dem zwei Autos zusammengestoßen sind. Zwei Frauen wurden teils schwer verletzt.

Eine 72-Jährige war gegen 12.35 Uhr auf der Strecke (K16) in Richtung Belm unterwegs. Zwischen der Einmündung zur Straße Am Limberg und dem Kreisel Haster Straße/Power Weg geriet die Osnabrückerin aus bislang ungeklärter Ursache in den Gege