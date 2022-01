Grünes Wasser floss am Mittwochvormittag in den Belmer Ickerbach. Ausgelöst wurde dies durch eine Untersuchung des Wasserverbands Wittlage.

Sonata Milasiene

Belm . Erschreckende Bilder aus Belm kursierten am Mittwoch in den sozialen Netzwerken: Giftgrünes Wasser floss aus der Kanalisation in den Ickerbach. Für das ungewöhnlichen Phänomen gibt es jedoch eine harmlose Erklärung.

Einige Passanten werden am Mittwochmittag gestaunt haben, als sie am Marktring in Belm einen Blick auf den Ickerbach warfen. Dort lief aus einem Regenkanal grünes Wasser in den Bach ein. In den sozialen Medien wurde schnell diskutiert, was