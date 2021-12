25 neue Corona-Fälle seit dem 23. Dezember in Belm

(Symbolfoto)

David Ebener

Belm. Vom 23. bis 27. Dezember verzeichnet Belm 25 neue Corona-Fälle. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg von 60 auf 85.

Zwar gebe es in Belm ein weitgehend diffuses Infektionsgeschehen, sagt Landkreissprecher Henning Müller-Detert auf Anfrage. Allerdings gebe es vier größere Familien, in denen insgesamt 31 Personen infiziert seien.Insgesamt gibt es in Belm s