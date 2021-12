Ingo Wiesner aus Belm entdeckte im Wald ein Zelt, in dem ein obdachloses Paar hauste. Jetzt haben die beiden eine Bleibe.

André Havergo / Tommy Ernst / Tobias Saalschmidt

Belm. Wochenlang zelten die Osnabrücker Natalie Christ und Tommy Ernst in einem Wald in Belm - trotz Rollstuhl, fünf Tieren und Eiseskälte. Warum die beiden Obdachlosen jetzt ein Zimmer haben, erfahren Sie im Video.

Ingo Wiesner wohnt in der Nähe eines Waldstücks in Belm, in dem er oft mit seinem Hund spazieren geht. An verschiedenen Standorten im Wald fällt ihm immer mal wieder ein Zelt auf. Eines Tages erzählt ein anderer Hundebesitzer, dass dort ein