Für den Altglascontainer in Icker hat die Gemeinde Belm einen neuen Standort gefunden. (Symbolbild)

dpa/Marijan Murat

Belm. Beim jüngsten Bürgerforum in Icker was es das Aufreger-Thema: Wo steht in dem Belmer Ortsteil zukünftig der Altglascontainer? Die Gegner des Standortes an der Osterstraße hatten mit ihrer Unterschriften-Sammlung schließlich Erfolg.

"Wir haben den Standort nach dem Bürgerforum nicht aufrechterhalten können", sagt Bürgermeister Viktor Hermeler im Gespräch mit unserer Redaktion. Was so nüchtern klingt, hat einen turbulenten Hintergrund: Beim Ickeraner Bürgerforum im