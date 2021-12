Diesen weißen Wagen haben zwei Männer am Montagmorgen in einem Graben am Power Weg entdeckt.

Heinz-Jürgen Reiß

Belm. Für Aufregung und Verwirrung hat am Montagmorgen ein verunfallter Wagen im Graben am Power Weg in Belm gesorgt.

Zwei junge Männer waren mit dem Auto auf dem Power Weg in Richtung Haster Straße zu ihrer Arbeitsstelle unterwegs gewesen, als ihnen ein weißes Auto im Straßengraben auffiel. Sofort hielten sie an und sicherten die Unfallstelle mit Warnblin