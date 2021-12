Finale Besprechung vor dem Druck des Bruno-Buchs: Illustratorin Esther Becker präsentiert dem Autor Ingo Matthias Ebert ihre 32 Zeichnungen.

Carolin Hlawatsch

Belm. Die 16-jährige Schülerin Esther Becker aus Belm illustrierte das in wenigen Tagen erscheinende Osnabrücker Buch „Bruno und der Käsedieb“ für Kinder ebenso wie für Kinderbuch liebende Erwachsene und Hundefreunde.

Mal sitzt Esther an ihrem Schreibtisch, mal im Wohnzimmersessel, in der Hand ihr Tablet oder Zeichenblock und Stift. „Kreativ kann ich an vielen Orten sein, besonders gut läuft es mit Heavy Metal Musik im Hintergrund“, sagt sie. Doch auch o