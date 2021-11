Autofahrer landet nach Überholmanöver in Graben in Vehrte

Nach dem Überholmanöver landet ein Autofahrer im Graben. Er bleibt unverletzt. (Symbolbild)

Jörn Martens

Belm. Ein 62-Jähriger überschlug sich am Dienstagmorgen mit seinem Auto nach einem Überholvorgang in Vehrte und landet im Graben. Der Fahrer blieb unverletzt.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 62-jähriger Mann am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr mit seinem VW Polo die Bahnhofstraße in Belm-Vehrte in Fahrtrichtung Ostercappeln. In einer Linkskurve beabsichtigte er einen vorausfahrenden Sattelzug