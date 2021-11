Täglich bis zu fünf neue Corona-Infizierte in Belm: Was ist da los?

Die vierte Welle hat auch die Gemeinde Belm im Griff. Örtliche Besonderheiten gibt es Bürgermeister Viktor Hermeler zufolge jedoch nicht. (Archivbild)

David Ebener

Belm. Die vierte Corona-Welle hat auch die Gemeinde Belm wieder voll im Griff. Die Zahlen sorgen bei der Verwaltung für Sorgenfalten - es gibt aber auch gute Nachrichten.

"Stabil beunruhigend hoch", nennt Belms Bürgermeister Viktor Hermeler die aktuellen Corona-Zahlen in der Gemeinde. Eine bis fünf Neuinfektionen gebe es pro Tag; 69 Infizierte waren es am Freitag, am Montag, 22. November, bereits 76. Die 7-T