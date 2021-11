Diesel- und Reifendiebe wenige Stunden später in Osnabrück verurteilt

Die Polizei nahm die beiden Männer fest. (Symbolfoto)

David Ebener

Belm/Osnabrück. Das Osnabrücker Amtsgericht hat am Mittwoch zwei Diesel- und Reifendiebe im Eilverfahren verurteilt.

Der Besitzer eines Baggers war am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf die beiden 37 und 46 Jahre alten Männer aufmerksam geworden – über eine Kamera, die er an seinem Baufahrzeug angebracht hatte. So konnte er beobachten, wie sich die beide