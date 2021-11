Die Feuerwehr Belm ist am Dienstagmittag zu einem Brand in einer Wohnung am Heideweg alarmiert worden. Letztlich war es wieder nur der Topf auf dem Herd.

Feuerwehr Belm

Der Rauchmelder und aufmerksame Passanten hätten Schlimmeres verhindert, teilte die Feuerwehr Belm mit. Denn Letztere seien auf den lauten Rauchmelder und den Brandgeruch aufmerksam geworden und hätten umgehend die Feuerwehr alarmiert.Tür g