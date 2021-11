Der neue Belmer Gemeinderat steht vor erheblichen Herausforderungen. Als Erstes müssen die Abgeordneten einen ausgeglichenen Haushalt auf die Beine stellen.

Hendrik Steinkuhl

Belm. Am Mittwochabend trifft sich der frisch gewählte Belmer Gemeinderat zu seiner konstituierenden Sitzung. Welche Themen werden die Abgeordneten in den kommenden Jahren besonders beschäftigen? Ein Überblick.

1. HaushaltZum Start in die neue Ratsperiode steht gleich ein dicker Brocken an: der Haushaltsplan für 2022. "Das wird eine enorme Herausforderung", sagt Viktor Hermeler. Auf Einzelheiten will der Belmer Bürgermeister nicht eingehen, der Ra