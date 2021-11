Die Brandursache ist unklar (Symbolfoto).

Belm. In einer Wohnung in einem Hochhaus in Belm ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Insgesamt mussten 50 Personen aus dem Haus evakuiert werden.

Nach Angaben der Polizei brach aus noch unbekannten Gründen in der Wohnung in der Stettiner Straße ein Feuer aus. Insgesamt mussten 50 Personen aus dem Haus evakuiert werden, am Samstagabend sollen sie aber noch in ihre jeweiligen Wohnungen