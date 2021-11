In diesem Hochhaus an der Stettiner Straße in Belm kam es am Samstagabend zu einem Brand. 50 Bewohner mussten aufgrund zunächst starker Rauchentwicklung ihre Wohnungen verlassen.

Feuerwehr Belm

Belm. In einer Wohnung in einem achtstöckigen Hochhaus in Belm ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Insgesamt mussten 50 Personen aus dem Haus evakuiert werden. Am Sonntag wurden Details über die Brandursache bekannt.

Der SchadenAls am Samstagabend um kurz vor sieben schlug nach Angaben der Feuerwehr ein Rauchmelder Alarm. Gleichzeitig hatten Nachbarn im vierten Obergeschoss den Rauch bereits im Hausflur wahrgenommen und alarmierten daraufhin die Feuerwe