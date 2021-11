Lokbrand an Güterzug in Belm-Vehrte

Auf Höhe des ehemaligen Bahnhofs Vehrte geriet am Freitagabend die Lok eines Güterzuges in Brand. Nach einer halben Stunde gab es Entwarnung.

NWM-TV

Belm-Vehrte. Der Lokführer eines Güterzuges bemerkte am Freitagabend in Belm-Vehrte Rauch an seiner E-Lok. Er handelte sofort und verhinderte dadurch schlimmeres.

Kurz vor der Einfahrt in den ehemaligen Bahnhof Vehrte erhielt der Lokführer gegen 19 Uhr eine Warnmeldung aus dem System: Starke Hitze entwickelte sich am Antriebsstrang. Der Lokführer ging vorbildlich vor und setzte einen für solche Fälle