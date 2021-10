Das war ein hartes Stück Arbeit für den Sprengmeister in Vehrte

Möglichst senkrecht nach oben wollte Sprengmeister Hans Mohr die Sprengung leiten, damit so wenig Tannenbäume wie möglich in Mitleidenschaft zogen werden. Das hat geklappt. Foto: André Havergo

André Havergo

Belm. Unter einer Tannenbaumschonung in Vehrte lag 76 Jahre eine britische 250-Kilo-Bombe mit gefährlichem Langzeitzünder. Sprengmeister Hans Mohr vom niedersächsische Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) jagte sie am Sonntag in die Luft.

So mancher Anwohner mochte es kaum glauben, doch unter einer Tannenschonung in Vehrte schlummerte eine gefährliche Hinterlassenschaft des Zweiten Weltkriegs. Und nachdem Hans Mohr, Sprengmeister des niedersächsische Kampfmittelbeseitigungsd