Abriss: Pizza-Palais in Belm soll Wohnhäusern weichen

Das Pizza-Palais an der Bremer Straße soll nach dem Wunsch des Grundstücks-Eigentümers bald mehreren Wohnhäusern weichen.

Hendrik Steinkuhl

Belm. Das Restaurant- und Kneipensterben in Belm geht weiter: Der Eigentümer des Pizza-Palais an der Bremer Straße will das Gebäude abreißen und durch Wohnungen ersetzen. Noch ist die Politik aber nicht überzeugt.

4,4 Sterne bei 222 Rezensionen, die teils hymnisch ausfallen: Das Belmer Pizza-Palais hat bei Google einen hervorragenden Stand. Anders ist das bei dem Eigentümer des Grundstücks: Der will offenbar das Gebäude an der Bremer Straße 22 abreiß