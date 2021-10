B51 bei Belm am Donnerstag für mehrere Stunden voll gesperrt

Die Ortsumgehung Belm wird zunächst in Richtung Osnabrück gesperrt. Anschließend wechseln die Arbeiten auf die Gegenfahrbahn und es ist in Richtung Diepholz kein Durchkommen. (Symbolfoto)

dpa/Jan Woitas

Belm. Autofahrer aufgepasst: Wer am Donnerstag, 14. Oktober, bei Belm unterwegs ist, muss ausweichen. Der Grund: Die Ortsumgehung (B51) wird am Vormittag für mehrere Stunden abwechselnd in beide Richtungen gesperrt.

Über die Sperrung der Fahrbahn informierte der Geschäftsbereich Osnabrück der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Mittwochmittag via Pressemitteilung. Ab 9 Uhr ist demnach der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle