Die Polizei sucht in Belm nach einem Täter, der ein Pferd verletzt hat. (Symbolfoto)

Osnabrück . In Belm ist ein Pferd mit einem scharfen Gegenstand verletzt worden. Die Polizei ermittelt und ist auf der Suche nach Hinweisen zum Täter.

Wie die Polizei Osnabrück mitteilt, habe das Pferd an der Haster Straße, in unmittelbarer Nähe zur Ortsumgehung (B65) gestanden. Zuletzt sei das Tier am Tag der Tat, dem 23. September, gegen 16 Uhr unversehrt gesehen worden. Um 18.30 Uhr so